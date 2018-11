la donna scomparsa da Vittoria, in provincia di Ragusa il 15 ottobre scorso. A rintracciarla la squadra mobile di Palermo su segnalazione dei colleghi di Ragusa, a cui era stata indicata, tramite "Chi l'ha visto?", la presunta presenza della 39enne nel capoluogo siciliano.

La segnalazione si è rivelata veritiera e nel tardo pomeriggio di ieri Giusy Pepi è stata rintracciata in centro a Palermo. I poliziotti hanno effettuato degli appostamenti per accertare che si trattasse proprio della donna, madre di cinque figli il quale marito aveva lanciato appelli più volte. Davide Avola si era infatti rivolto alla trasmissione di Raitre, che sin dall'inizio ha seguito il caso e alla polizia, che aveva avviato ricerche a tutto spiano ipotizzando l'allontanamento volontario.

Gli inquirenti avevano anche chiesto l’acquisizione delle immagini e grazie a questa testimonianza sono riusciti ad individuare la 39enne. In base alle prime informazioni, la donna sta bene, in queste ore viene sentita dalle forze dell'ordine che dovranno adesso accertare i motivi del suo allontanamento dalla famiglia. In mattinata tornerà a Ragusa.

Giusy Pepi,