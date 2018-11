Ad avere la peggio un ragazzo di 24 anni, F.G., per il quale è stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter e stava percorrendo la rotonda di via Fabio Besta, tra Cardillo e lo Zen, quando si è verificato l'impatto con un'auto

. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 24enne al pronto soccorso di Villa Sofia., che si sono riservati la prognosi. Sul posto anche gli agenti dell'Infortunistica che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'ennesimo incidente in città.