Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 21 novembre, in Sicilia.1) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, Coro di notte, ore 09:30 Tappa del "Tandem Tour", organizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia e da Cassa depositi e prestiti per illustrare le opportunità offerte dal Piano Juncker a sostegno degli investimenti. Partecipa, tra gli altri, il direttore di Svimez Luca Bianchi.2) PALERMO - Assessorato all'Economia, sala Marzio Tricoli, via Notarbartolo 17, ore 10:30 Conferenza stampa sul Rapporto annuale del 2017 elaborato dall'Osservatorio regionale sul credito, depositi, prestiti e sofferenze bancarie. Il vicepresidente della Regione ed assessore regionale all'Economia Gaetano Armao illustra anche le misure per aiutare le imprese.3) CATANIA - Duomo, ore 11:00 Messa officiata dall'Arcivescovo Metropolita di Catania Mons. Salvatore Gristina per commemorare la Patrona dell'Arma dei Carabinieri Virgo Fidelis. Celebrazione del 77/mo anniversario della battaglia di Culquaber e della Giornata Nazionale dell&rsquoOrfano.4) CATANIA - Università, Dipartimento Scienza Politiche, ore 12:00 Presentazione della XIV edizione del Premio internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli, in programma il 24 novembre a Santa Venerina.5) PALERMO - Teatro Garibaldi, via Teatro Garibaldi 46, ore 16:30 Tavola rotonda dal titolo "Manifesta 12, Capitale italiana della cultura, Le Vie dei Tesori: quali effetti sul tessuto economico di una città", organizzata nell'ambito della XI edizione delle "Giornate dell'Economia del Mezzogiorno". Prevista la presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.6) CATANIA - Plaza Hotel, Viale Ruggero di Lauria 43, ore 17:00 Convegno organizzato dall Cisl Slp Poste Coordinamento Donne dal titolo "Prevenzione del tumore al seno' per celebrare il decimo anno dal lancio dell'iniziativa 'Camper della vita'.7) PALERMO - Casa Mediterranea delle Donne, via Lincoln 121, ore 17:00 Presentazione del libro di Daniela Danna "Maternità surrogata".8) PALERMO - Centro Padre Pedro Arrupe, via Lehar 6, ore 17:00 Incontro dal titolo "Il paradigma della reciprocità per una società equa e solidale", organizzato nell'ambito della XI edizione delle "Giornate dell'Economia del Mezzogiorno".9) PALERMO - Teatro Politeama, ore 17:30 Incontro riservato alla stampa con Ennio Doris, Presidente di Banca Mediolanum in occasione dell'evento conclusivo del progetto di Banca Mediolanum a sostegno di Palermo Capitale della Cultura 2018. Insieme al Presidente sarà presente Oscar di Montigny, Key note speaker e ideatore e promotore di MCU (la Corporate University di Banca Mediolanum).10)PALERMO - Cinema Al Politeama in Via E. Amari 160, ore 18:00 Anteprima nazionale del film de Le Iene: "Il sindaco, Italian Politics for dummies", che racconta l'esperienza del candidato sindaco Ismaele La Vardera, che durante la sua campagna elettorale ha registrato con una telecamera nascosta e all'insaputa dei protagonisti tutto ciò che gli è successo: gli incontri con i politici, gli accordi strategici e le offerte di voto di scambio.11) PALERMO - Bistrò del Teatro Massimo, ore 18:00 Presentazione del libro "Mio padre Emanuele Notarbartolo", di Leopoldo Notarbartolo, nell'ambito della XI edizione delle "Giornate dell'Economia del Mezzogiorno. Partecipano Salvatore Butera e Cristiano La Lumia.12) PALERMO - Fabbrica 102, via Monteleone, ore 21:30 Umberto Cantone introduce i brani tratti da un'antologia di racconti di Dino Buzzati dal titolo "La boutique del mistero: 31 storie di magia quotidiana". Leggono lo stesso Cantone, Valeria Sara Lo Bue e Preziosa Salatino.(ANSA)