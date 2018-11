Ha preso il via in Sicindustria, a Palermo, il “Business Model Journey Workshop”, un ciclo di incontri che mira ad accompagnare le piccole e medie imprese nella revisione del proprio modello di business, con un focus particolare su internazionalizzazione e aggregazione di imprese.Organizzati da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a supporto delle pmi, i workshop a numero chiuso per un massimo di 20 imprese in Sicilia hanno come relatore Cristiano Nordio, ideatore del “People Branding”, il metodo che aiuta imprenditori, startupper e consulenti a prendere decisioni.Cinque i temi in calendario: “Affinity segmentation game”, ossia come dar vita a una segmentazione qualitativa basata su comportamenti, bisogni, aspettative e paure dei propri clienti; “Affinity empathy profile”, che consente di comprendere cosa sia importante per i propri clienti e cosa vi sia dietro le loro scelte così da trovare nuovi modi per far crescere il proprio business creando prodotti e servizi innovativi che portino valore reale al cliente; “Experience journey”, il primo passo per la creazione e/o ridefinizione di una proposta di valore efficace; “Proposition journey” che consente di scomporre e comprendere la propria offerta e i suoi livelli, analizzando dove e come aggiungere valore nei punti di contatto con i propri partner o clienti; “Delivery journey” per comprendere come gestire e come comunicare con i clienti in fase di acquisizione, servizio, mantenimento e sviluppo, definendo i diversi canali distributivi, commerciali e di comunicazione dell’azienda.“L’idea – afferma Nino Salerno, delegato di Sicindustria per l’internazionalizzazione – è quella di mettere in grado le imprese di conoscere, capire e migliorare il proprio modello di business in modo autonomo e di guidarle nel ripensare l’attuale posizionamento strategico. È un invito anche a ragionare in ottica collaborativa interaziendale, individuando opportunità di internazionalizzazione attraverso la creazione di reti di impresa che ragionano, interagiscono e sviluppano nuovi progetti applicando lo stesso metodo”.“La gamification – aggiunge Cristiano Nordio – consente di apprendere attraverso il gioco. Il gioco è una cosa seria e serve anche a fare strategia in azienda. Una strategia che deve essere dinamica e capace di cambiare in funzione del contesto. Deve essere condivisa e nascere dal basso, soprattutto nel caso di aziende che stanno affrontando la costituzione di una rete anche al di fuori dei propri confini nazionali”.A completamento del percorso, le imprese avranno modo di verificare le competenze acquisite e ricevere l’attestato EEN “Internationalisation Progress Point – Business Model Journey Workshop”.