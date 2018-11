L'appuntamento è per il 23 e 24 novembre a Salemi, in provincia di Trapani, dove i protagonisti saranno i giovani con la proiezione di un video-documentario e con l'inaugurazione del campo di calcio a 5 completato dal Comune di Salemi e intitolato al giudice ucciso dalla mafia il 29 luglio del 1983. L'iniziativa è del Comune di Salemi e dell'Istituto comprensivo 'Giuseppe Garibaldi - Giovanni Paolo II', grazie ai fondi del Piano di azione giovani 'Sicurezza e legalità' e del Pon Sicurezza.Venerdì 23 novembre, alle 10.30, nell'auditorium dell'istituto, verrà proiettato un video-documentario su Chinnici, realizzato dagli alunni del corso di potenziamento di italiano. In scaletta anche un dibattito a cui è prevista la partecipazione dell'europarlamentare Caterina Chinnici e dell'avvocato Giovanni Chinnici, figli del magistrato, oltre che il prefetto di Trapani, Darco Pellos, il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, l'assessore comunale alla Cultura, Vito Scalisi, e il dirigente scolastico dell'istituto Salvino Amico. Sabato, in contrada Ulmi, alle 10.30, la partita inaugurale del campo di calcio a 5 tra gli alunni dell'istituto. L'impianto è stato completato recentemente grazie a un intervento di circa ventimila euro deciso dall'amministrazione comunale.