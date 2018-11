a tornare a casa a piedi, una sala ricevimenti a rischio ma soprattutto lavori che non si sa chi farà e quando. Assomiglia tanto a un incubo quello in cui sono piombati i residenti di via Corpo di Guardia a Monreale, a due passi dalla circonvallazione e al confine con Palermo.in città, ma che venerdì scorso, a causa delle piogge torrenziali, ha visto esondare il torrente “Vadduneddu”, ingrossato dalle precipitazioni, tanto da rompere il tubo che lo conteneva. La furia dell’acqua ha fatto il resto: asfalto franato, parcheggio della sala allagato, abitazioni danneggiate, muretti divelti e automobili trascinate dalla corrente.più ammalorate, così da mettere in sicurezza la zona, ma a pagarne il prezzo più alto sono Villa Riis e gli abitanti di una palazzina che possono raggiungere la propria abitazione soltanto a piedi. “Siamo costretti a lasciare le nostre automobili a 200 metri da casa – dice una delle residenti – Io ho due bambine piccole, la sera dobbiamo farci luce con i cellulari e la fortuna è che per il momento il tempo ci sta aiutando: non so immaginare cosa accadrà quando ricomincerà a piovere”.così come il ponticello sul torrente – spiega a Livesicilia il sindaco di Monreale, Piero Capizzi –. Siamo sull’alveo di un fiume e quindi dobbiamo anzitutto capire chi deve intervenire e come. Siamo in un’area di confine con Palermo, ma potrebbe essere coinvolto anche il Genio civile, per questo abbiamo segnalato la situazione alla Protezione civile: non possiamo limitarci a rifare l’asfalto, bisogna intervenire sul fiume”. Il problema però sono i tempi che, come ammette lo stesso primo cittadino, “non saranno brevissimi”.sull’inizio dei lavori e così non possiamo lavorare: non abbiamo avuto danni, ma chi viene da Palermo non può accedere al parcheggio. In questo periodo stiamo programmando matrimoni e prime comunioni per il prossimo anno, ma la gente sa di questo disagio e non prenota perché si scoraggiano: sanno che i lavori pubblici non sono brevi, chissà quanto tempo ci vorrà”.si domanda un altro residente. “Il tratto chiuso è di collegamento, ma ci sono vie di accesso alternative – spiega Capizzi – Soltanto un edificio è raggiungibile solo a piedi, ma non possiamo limitarci a un intervento provvisorio: dobbiamo mettere in sicurezza la zona, per evitare problemi peggiori in futuro”.