che si terrà al Parco della Favorita di Palermo. L’evento, presentato oggi in conferenza stampa a villa Niscemi, prevede per sabato l’esposizione dei mezzi d’epoca all’Università, mentre domenica i mezzi partiranno da via Basile fino alla Palazzina Cinese: lì il percorso sarà di sei chilometri. Prevista la partecipazione di oltre 60 moto e la presenza di piloti che hanno scritto la storia delle competizioni motociclistiche. Una rievocazione a cui parteciperanno diversi modelli rari e di elevato valore, prodotti dai primi anni del Novecento fino alla fine degli anni Settanta, con pochissime eccezioni: come nel caso di una Raleigh 250 del ’21, una Norton H18 500 cc del ’28, una Machtless St3 500 cc del ’28, una Moto Guzzi del ’29 Quattrovalvole TT Corsa, e una Moto Guzzi Sport 14 2vt del ’30, sono per citarne alcune.