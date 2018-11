. La Commissione europea si è appena pronunciata negativamente sulla bozza della legge di bilancio che il governo giallo-verde ha mandato a Bruxelles nei giorni scorsi. Un testo che l'esecutivo avrebbe dovuto riscrivere, almeno secondo la lettera che i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis avevano inviato al nostro paese, lo scorso 23 ottobre. Ma se l'Europa aveva definito "troppo rischiosa" la manovra proposta da Lega e 5 Stelle,. Levata di scudi dal premier Giuseppe Conte, dai vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma anche dal titolare dell'Economia, Giovanni Tria, che aveva affermato: "Ci dispiace, ma il tasso di crescita non si negozia".Il responso negativo appena arrivato determinerà, con ogni probabilità, l'imminente apertura di unaverso il nostro paese, un complesso di sanzioni che costerebbero all'Italia qualcosa come nove miliardi di euro. Nello specifico, potrebbe partire a breve una sorta di monitoraggio a stretto giro sui conti pubblici, con report periodici conformi alle direttive comunitarie, da. Proseguendo sulla strada del "muro contro muro", arriverebbe quella che da molti viene vista come la vera. Con i 73,67 miliardi ricevuti negli ultimi quattro anni, l'Italia è infatti uno dei paesi che ha più beneficato recentemente degli investimenti di Bruxelles. Lo stop bloccherebbe del tutto settori importanti come l'agricoltura, la pesca e le politiche sociali.. Si verrebbe così a creare una situazione diametralmente opposta a quanto accaduto in tempi recenti, grazie agli aiuti del quantitative easing, giunti al nostro paese tramite il lavoro del presidente della Bce Mario Draghi.