e tram in tutta la città. Archiviate le polemiche sulla sospensione della Ztl, annunciata in un primo momento dal Comune e immediatamente revocata, anche a causa delle vibranti proteste di una parte della stessa maggioranza, Palazzo delle Aquile prova ad accontentare i commercianti e al tempo stesso a non fermare la Zona a traffico limitato.Con un unico tagliando, al costo di 1,4 euro, si potrà in pratica utilizzare sia gli autobus che i tram per tutta la giornata, dall’inizio del servizio fino alla mezzanotte. “È un’iniziativa importante con cui vogliamo rispondere alle esigenze dei palermitani – dice il numero uno di Amat, Michele Cimino - Cercheremo di garantire al meglio il servizio”. Nella speranza che, stavolta, nessuno prenda di mira i mezzi dell’azienda, vittima negli ultimi tempi di numerosi atti vandalici. “Invitiamo tutti a denunciare chi danneggia i mezzi pubblici – dice Cimino – che sono indispensabili per garantire il servizio”.“Il biglietto unico per autobus e tram, istituito dall’Amat per il Black Friday a Palermo, è un’ottima iniziativa che sosterrà il commercio invogliando i cittadini a fare acquisti in occasione degli sconti. La Ztl e le pedonalizzazioni sono ormai dati acquisito per la città, anche per il ruolo che hanno avuto nel riqualificare e rilanciare il centro. Non condividiamo però gli attacchi scomposti rivolti dal capogruppo di Sinistra Comune, Giusto Catania, all’indirizzo delle associazioni di categoria, che rimangono interlocutori privilegiati per il bene della città: non dimentichiamo che è proprio grazie ai tanti negozi aperti che si garantisce la sicurezza delle nostre strade. Ci auguriamo che il Black Friday sia proficuo per i commercianti e che i palermitani ne approfittino”. Lo dice Paolo Caracausi (Idv), presidente della Terza commissione del consiglio comunale di Palermo.“La scelta dell’Amat di istituire per domani, in occasione del Black Friday, un biglietto unico giornaliero per autobus e tram di Palermo è un segnale di incoraggiamento per tutti i commercianti: i cittadini potranno, con un solo tagliando, usare per tutto il giorno e in tutta la città i mezzi pubblici. Un modo per agevolare i cittadini che vogliono fare acquisti e per sostenere l’economia di Palermo e dei suoi negozianti, che hanno bisogno di iniziative concrete e non limitate alla sola Ztl”. Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici.