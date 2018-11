Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 22 novembre, in Sicilia.1) PALERMO - Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, via Torremuzza 21, ore 09:00 La rete interistituzionale contro la violenza sulle donne, bambine e bambini, ragazze e ragazzi firma il rinnovo degli impegni del protocollo d'intesa nell'ambito del convegno "La Convenzione di Istanbul e la sua attuazione in Italia e in Sicilia: integrazione di politiche, strategie, servizi. La Rete antiviolenza di Palermo rinnova i suoi impegni".2) PALERMO - Istituto Pio La Torre, Via Nina Siciliana 22, ore 09:30 Incontro su "Economia e Legalità", nell'ambito della XI edizione delle Giornate dell'Economia del Mezzogiorno. Interventi di: Nicoletta Lipani, Pietro Busetta, Adam Asmundo, Giovanni Frazzica, Franco Garufi, Antonio La Spina, Guido Carli, Vito Lo Monaco. Intervengono le scuole secondarie di secondo grado della città.3) CATANIA - Monastero dei Benedettini, ore 09:30 "Tandem Tour" organizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia e da Cassa depositi e prestiti per illustrare a piccole e medie imprese, associazioni di categoria, banche, università e amministrazioni pubbliche locali, le opportunità offerte dal Piano Juncker a sostegno degli investimenti.4) ENNA - Garden Hotel, ore 10:00 Riunione di tutti dirigenti provinciali della Sicilia di Uila, Filbi, Uimec e Uila Pesca. Presiedono i segretari nazionale e regionale Uila, Stefano Mantegazza e Nino Marino.5) PALERMO - Palazzo d'Orleans, Sala Alessi, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione di CredinSicilia, il Polo siciliano per lo sviluppo delle imprese, che mette insieme Regione, Mediocredito Centrale-Invitalia, Sace Group e Irfi-FinSicilia Spa. Intervengono il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore Mimmo Turano, Bernard Mattarella, Mario Melillo e il presidente di Irfis-FinSicilia Giacomo Gargano.6) CATANIA - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università, Aula Magna Oliveri, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del progetto "NCWR" - Non Conventional Water Resources (Risorse Idriche Non Convenzionali) in Sicilia. Successivamente, visita al "tetto verde" realizzato sugli edifici del DICAR.7) PALERMO - Cantieri Culturali alla Zisa, Sala De Seta, ore 11:00 Presentazione dell'Appello alla Resilienza e alla Speranza, rivolto ai giovani del mondo, scritto dal premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel e dal Maestro buddista Daisaku Ikeda, leader spirituale dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.8) MESSINA - Porto, Molo Norimberga Sud Ovest, ore 12:00 Inaugurazione della nave traghetto "Trinacria" di Bluferries, la società controllata di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, il Presidente di Rete Ferroviaria Italiana, Claudia Cattani.9) PALERMO - la Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133, ore 17:00 Doppio appuntamento: Salmo firma le copie del suo album "Playlist" e alle ore 18:00, Laura Pigozzi presenta il suo libro "Mio figlio mi adora".10) PALERMO - Palazzo Ziino, ore 18:00 Inaugurazione della mostra "Would have been / Avrebbe potuto essere". Fino al 4 gennaio.11) PALERMO - Palazzo Reale, Sala Gialla, ore 18:00 Presentazione del libro "Donna Sacra di Sicilia". E' un progetto culturale, ideato da Francesco La Rosa, in collaborazione con Mariella Cutrona, i quali hanno saputo coinvolgere diversi autori, con l'intento di esplorare e far conoscere, la sacralità mistica e laica della donna siciliana.12) PALERMO - Libreria Broadway, via R. Pilo, ore 18:00 Inaugurazione della mostra "Il pomeriggio di un fauno" di Stephane Mallarmé, fino al 6 dicembre.13)CATANIA - Zo Centro Culture Contemporanee, ore 21:00 Seconda giornata della rassegna di world music "Raizes".14)PALERMO - Palazzo Belmonte Riso, Prima edizione di "Seeyousound International Music Film Festival", il primo festival in Italia dedicato al cinema internazionale a tema musicale. Fino al 24 novembre.(ANSA)