d annunciarlo è il deputato regionale di Sicilia Futura, Edy Tamajo, che oggi si è recato insieme al consigliere comunale Gianluca Inzerillo e al consigliere della Circoscrizione Giacomo Viscuso presso gli Uffici dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali per approfondire lo stato di avanzamento del progetto relativo al recupero del bene storico-monumentale.

PALERMO - "Ci siamo quasi. Il sogno di vedere il Castello di Maredolce in tutto il suo splendore è in dirittura d'arrivo". A“Sono pronti 2,5 milioni di euro destinati al recupero ed alla valorizzazione del Castello di Maredolce a Brancaccio” - dice Tamajo - distribuiti in tre progetti esecutivi che consentiranno presto alla collettività internazionale di fruire dello storico monumento". “Oltre alle opere di restauro" - prosegue il deputato di Sicilia Futura - gli interventi prevedono la riqualificazione territoriale dell'area circostante e dell'itinerario arabo-normanno”.“La città di Palermo” – aggiunge il consigliere comunale Inzerillo – “accresce sempre di più la sua capacità turistico-attrattiva con il recupero del Castello di Maredolce e ritiene altamente strategico e socialmente rilevante l'intervento di recupero e riqualificazione che interessa in particolare questa area della periferia Sud-orientale della città".Gratitudine e soddisfazione sono infine i sentimenti esternati dal consigliere della Seconda Circoscrizione Giacomo Viscuso il quale, in rappresentanza della comunità di Brancaccio, non può che plaudire all’ormai prossimo inizio lavori. “La collettività locale esulta nell'apprendere che in tempi relativamente breve" – conclude Viscuso – “un sogno sta per divenire realtà".