Un incendio è divampato in una palazzina in via Discesa dei Giudici, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio, due autobotti e l'autoscala.il fumo ha raggiunto la strada, i residenti si sono allontanati ed hanno lanciato l'allarme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale ha evitato il peggio.sono stati effettuati i rilievi, le cause dell'incendio sarebbero accidentali. Non si sono registrati feriti, Né intossicati.