"A sinistra minimizzano (guai a toccare certe Ong alle 'magliette rosse' ...), eppure si parla di oltre 5mila casi a rischio infettivo per Hiv, sifilide, meningite, tubercolosi e scabbia, rifiuti speciali non dichiarati, garze intrise di sangue. #Aquarius". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini in riferimento al sequestro della nave Aquarius disposto dai magistrati di Catania per smaltimento illegale di rifiuti. "Con la salute degli italiani - aggiunge Salvini - non si scherza, evidentemente non ho fatto male a CHIUDERE i porti a queste navi. E rimarranno chiusi".E questa mattina, intervenendo a Uno Mattina su Rai 1 sulle, il vicepremier ha detto: "A me interessa risolvere i problemi, non godo delle disavventure giudiziarie di altri. Detto questo - aggiunge - so che gli sbarchi sono diminuiti, come i morti e i costi".