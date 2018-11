malgrado i grandi progressi raggiunti negli ultimi tre decenni sia nel campo della prevenzione che in quello della terapia medica e chirurgica, e ciò è in parte la conseguenza del notevole allungamento della vita media, con incremento progressivo degli anziani nell’ambito della popolazione., con il fine di prolungare ancora di più la sopravvivenza ma soprattutto di assicurare una migliore qualità della vita. D’altra parte la disponibilità di sempre più sofisticate tecniche interventiste o chirurgiche rende spesso difficile la scelta fra una terapia medica ben conosciuta che tuttavia non può arrivare oltre un certo limite e una terapia interventistica o chirurgica che potrebbe arrecare vantaggi decisivi ma che tuttavia è gravata da complicanze fatali nell’immediato e nel breve termine e talvolta da insuccessi nel lungo termine.della Scuola di Medicina dell’Università di Palermo il 60° Congresso della Sezione Regionale Siciliana della Società Italiana di Cardiologia, che come presidente avrà il professore Salvatore Novo., argomenti di attualità, alcuni dei quali in parte controversi, quali la terapia chirurgica o interventistica nei vizi valvolari aortici e mitralici, la migliore terapia della fibrillazione atriale, le indicazioni all’impianto di Resincronizzatori e defibrillatori, la cardiopatia ischemica cronica e le sindromi coronariche acute, l’insufficienza cardiaca, la terapia medica e il timing chirurgico negli aneurismi dell’aorta, i fattori di rischio per l’aterosclerosi, la disfunzione endoteliale e il rischio cardiovascolare globale, le nuove linee guida della Società Europea di Cardiologia sulla Sincope, l’Ipertensione Arteriosa, la Definizione universale di infarto acuto del miocardico, la rivascolarizzazione coronarica e la cardioncologia.Questi argomenti, tutti di grande interesse, sicuramente susciteranno l’interesse di cardiologi, angiologi e internisti e geriatri con interessi nel campo della patologia cardiovascolare, nonché degli assistenti in formazione delle rispettive Scuole di Specializzazione.