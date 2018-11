Tria apre sulla manovra: 'Se l'aumento dello spread persiste nel tempo la traslazione sui tassi praticati dalle banche sui mutui potrebbe risultare più significativa', dice al question time al Senato, aggiungendo che 'il disegno delle misure della legge di Bilancio è ancora in via di definizione per garantire la massima efficacia in termini di occupazione e sviluppo'. 'Nessuna ribellione, siamo responsabili', dice Conte. Ma il dialogo non decolla, anzi si accende uno scontro al vetriolo tra Moscovici e Salvini. 'Non può esserci una trattativa da mercanti di tappeti', dice il commissario Ue. 'Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua ad insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. La pazienza è finita'', replica il leader della Lega. Va male l'emissione dei Btp Italia: ordini per 2,16 miliardi, peggio solo nel giugno 2012, all'epoca della crisi greca.