GELA (CALTANISSETTA) - Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, si recherà in visita ufficiale, domani mattina, a Gela. A riceverlo in municipio sarà il commissario straordinario, Rosario Arena, nominato dallo stesso governatore in sostituzione del sindaco, Domenico Messinese (ex M5s) sfiduciato a larghissima maggioranza dal consiglio comunale, che per effetto di tale votazione è decaduto con lui.Musumeci incontrerà poi i sindacati per un confronto su vari argomenti contenuti nella piattaforma rivendicativa sulla "Vertenza Gela", che partendo dal rilancio economico e occupazionale, esamina l'insufficiente capitalizzazione dell'accordo di programma per la reindustrializzazione del territorio (appena 25 milioni di euro), affronta il problema degli investimenti, di una sanità in declino, delle infrastrutture, del risanamento ambientale e della sicurezza.(ANSA)