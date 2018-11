per due giovani rapinatori oggi arrestati dalla polizia. Sono accusati di rapina aggravata e detenzione illegale di armi, due pregiudicati palermitani,21enne e24enne, entrambi dello Sperone e ritenuti gli autori di quattro rapine a mano armata.L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Palermo in seguito alle indagini del commissariato di Brancaccio. Quattro gli episodi tra i mesi di giugno e ottobre 2017 ai danni del discount di via Messina Marine ripetutamente preso di mira dai malviventi. L’ultimo assalto il 24 ottobre 2017 quando i poliziotti avevano arrestato in flagranza i due giovani, poi sottoposti ai domiciliari, interrompendo la lunga scia di rapine già messa a segno, ma sono al vaglio altri quattro colpi portati a termine con lo stesso modus operandi.di chi lavora nell'attività commerciale. I due sarebbero ogni volta entrati in azione armati di un taglierino, puntato puntualmente ai cassieri, bloccati per il collo e per le braccia. Circa 2.000 euro il frutto delle rapine commesse. I due sono stati rinchiusi al Pagliarelli.