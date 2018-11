'Silenzio e pace, speranza e forza': lo chiede la famiglia di Silvia Costanza Romano, la 23enne volontaria milanese rapita in Kenya. La sorella maggiore, Giulia, chiede che la sua famiglia non venga più contattata dai media. 'Non condivideremo nessuna informazione finché Silvia non sarà a casa - dice - e vi preghiamo di smetterla di cercare di contattarci perché non siamo una famiglia cui piace stare in tv o suoi giornali'. Quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell'ambito del rapimento della cooperante.