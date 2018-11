Il pluriannunciato closing per la cessione del Palermo calcio da Maurizio Zamparini a un misterioso investitore che avrebbe concluso con esito positivo la trattativa per l'acquisizione del club di viale del Fante ancora non c'è. E quindi, il condizionale resta d'obbligo. Curioso come cambino i tempi e la reazione della piazza alle notizie sul destino di un club ostaggio di Zamparini da molto, troppo tempo.che annuncia la conclusione della trattativa, sarebbe bastata per scatenare caroselli d'auto e issare una gigantesca bandiera rosanero su Monte Pellegrino. Ma dopo decine di annunci di trattative, sedicenti acquirenti di ogni nazionalità, closing mancati e retrocessioni, è inevitabile la mitezza e la cautela con cui la piazza rosanero accoglie la notizia diramata da Maurizio Belli, l'unico soggetto che fin qui ci ha messo la faccia in questo susseguirsi di accelerazioni e frenate su una trattativa che non reciderà completamente il legame tra Palermo calcio e Maurizio Zamparini.Il Mister X che sborsa un euro per acquistare il Palermo calcio e milioni di euro per ripianare i debiti della gestione Zamparini dovrebbe (sempre salvo colpi di scena prima del closing) gestire il nuovo corso del club con la consulenza del vecchio patron e un cda con uno o più ex dirigenti che con il friulano hanno già gestito la società. Ce n'è abbastanza per comprendere la preoccupazione del popolo rosanero davanti a un futuro su cui ancora non si diradano le nubi.Per questo è, o sarebbe, il momento della verità. Il Palermo sta a cuore ai palermitani stanchi di guardare il resto dello Stivale calcistico dal basso in alto, desiderosi di tornare nel calcio dei grandi e restarci come è stato, e sarebbe ingiusto non rendere il giusto merito, nella prima era della gestione Zamparini, quando i rosa facevano tremare e cadere le grandi e il Barbera traboccava di entusiasmo. Sembra passata un'era geologica ma sono tempi non così lontani. Resta solo la speranza di riviverli.