Anche in Italia è tempo di "A mezzanotte scatterà l'ora x che darà il via alla giornata tutta dedicata a sconti di ogni genere: dall'abbigliamento alla tecnologia, dalle attrezzature sportive ai biglietti aerei, passando per gli abbonamenti in palestra a. In realtà, il periodo dedicato alle vendite promozionali non sarà circoscritto alla sola giornata di domani, ma si protrarrà per tutto il fine settimana.Quella del "venerdì nero" è soltanto. Per gli americani si tratta del giorno che segue la festa del ringraziamento (il cosiddetto "Thanksgiving", celebrato oggi), in cui le grandi catene commerciali sono solite da decenni svendere i prodotti a prezzi stracciati. Proverbiali le immagini dei clienti più coraggiosi che già venti o trenta anni fa passavano la notte del giovedì davanti i negozi, attendendone l'apertura all'alba. L'espressione "Black Friday" sembra derivare dalche le aziende riuscivano e riescono ad avere in questa giornata: il nero è infatti il colore usato nei registri contabili per indicare i saldi in attivo, mentre spetta al rosso indicare le cifre in perdita., l'usanza di dedicare un week end di novembre alle promozioni si è diffusa ampiamente nell'ultimo decennio, specie nell'ambito di aziende internazionali e nell'e-commerce.