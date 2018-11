PALERMO - Si è riunita oggi l’assemblea dei soci di Amat, presieduta dall’Amministratore unico Michele Cimino e alla presenza del Collegio Sindacale, dei Revisori dei Conti e del Vicesindaco Sergio Marino in rappresentanza del Comune di Palermo, socio unico. L'assemblea ha approvato il bilancio 2017 dell'azienda. "Nell’esprimere il parere favorevole del socio - spiegano da Amat - Marino ha manifestato vivo apprezzamento per il lavoro che Amat sta facendo per la città. L’Amministratore Unico ha ribadito come Amat sia una grande realtà nel panorama del trasporto pubblico locale e si candidi ad essere il riferimento della Città Metropolitana con iniziative di risparmio energetico e di mobilità sostenibile".