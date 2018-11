RAGUSA - La polizia di Ragusa ha arrestato un corriere di droga in possesso di 2.2 chilogrammi di cocaina purissima. Personale della squadra mobile, durante controlli presso i terminal degli autobus della provincia iblea, ha sorpreso un uomo che tentava di disfarsi del trolley alla vista degli agenti.L'uomo arrestato è Vincenzo Di Martino, 56 anni, fermato in via Zama a Ragusa su un bus. Dopo la perquisizione personale la polizia è risalita al luogo di partenza e al tragitto effettuato dall'indagato.La sostanza stupefacente, dopo il 'taglio', avrebbe fruttato circa 300.000 euro. E' il sequestro di cocaina più ingente mai operato a Ragusa. Su disposizione della Procura della Repubblica l'uomo è stato condotto in carcere.(ANSA).