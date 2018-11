PETRALIA SOPRANA (PALERMO) - Petralia Soprana accede alla finale per diventare il "Borgo dei Borghi - Autunno 2018". Il paese madonita è riuscito ad entrare tra i 20 finalisti che domani sera, in prima serata (alle 21:40) su Rai3, nel corso della trasmissione presentata da Camila Raznovich e dallo storico dell'arte Philippe Daverio, si contenderanno il titolo nazionale.

Petralia Soprana rappresenterà quindi la Sicilia nella competizione che decreterà il vincitore de "Il Borgo dei Borghi - Autunno 2018" che sarà il borgo che avrà ottenuto il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare, espresso via televoto, e del voto della giuria di esperti. In particolare il voto popolare varrà il 50% del totale. Il rimanente 50% sarà suddiviso tra i tre giurati. Per la finale non si voterà come è stato fatto fino ad ora ma bisognerà telefonare dal telefono fisso o inviare un SMS dal cellulare digitando il codice identificativo che sarà assegnato a Petralia Soprana.

"Serve un ulteriore sforzo - afferma il sindaco Pietro Macaluso - per portare in vetta la Sicilia, le Madonie e Petralia Soprana. C'è bisogno di tutti e soprattutto della voglia di fare qualcosa di concreto per la propria terra come potrebbe essere anche votarla. Petralia Soprana ci crede e spera in tutti siciliani e non solo". (ANSA).