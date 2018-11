Omicidio aggravato dal fatto di averlo commesso nei confronti di discendente e incendio: sono questi i reati per cui è stato fermato Gianfranco Zani, 52 anni, che ieri a Sabbioneta, nel Mantovano, ha incendiato la casa dove viveva la moglie per farle pagare l'intenzione di lasciarlo, causando la morte per soffocamento del figlio 11enne che si trovava a riposare in camera da letto.