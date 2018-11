La dettagliata descrizione del giovane, fornita al 113 dalla vittima con particolare riferimento all’abbigliamento indossato e soprattutto da alcuni suoi vistosi tatuaggi, ha consentito alle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di mettersi sulla giusta strada.

equipaggio ha individuato in via Birago, nei pressi di un esercizio commerciale, un giovane corrispondente alle descrizioni: alla loro vista il ragazzo ha tentato di nascondersi, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. A "tradirlo" sono stati proprio quei tatuaggi. Il ventenne ha quindi tentato di divincolarsi, provando nuovamente a fuggire. Dopo averlo identificato e perquisito, gli agenti gli hanno trovato addosso proprio la collana d’oro. A quel punto, a riconoscerlo è stata anche la vittima. Per il giovane sono così scattate le manette.

La fuga del rapinatore è però stata breve, visto che nel giro di poche ore la polizia lo ha rintracciato.secondo gli investigatori sarebbe l'autore del colpo messo a segno in piazza Pretoria.