ma ci sono dei punti essenziali: è necessario ritrovare l'identità del Partito democratico e non può essere conciliabile l'idea che che a una manifestazione di partito si inviti Gianfranco Miccichè". Parlando a margine della conferenza stampa che ufficializza la sua candidatura alla segreteria regionale del Pd, Teresa Piccione non le manda a dire al suo avversario Davide Faraone, che alcune settimane fa invitò il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, come ospite della Leopolda siciliana. Piccione poi rincara: "Non è accettabile che il segretario del Pd possa essere deciso in una riunione in cui è presente il segretario di Sicilia Futura, che è un altro partito. Con gli altri partiti possono esserci alleanze, ma non con la destra - ha aggiunto -. Il Pd resta un partito con i suoi iscritti e una sua storia da difendere".perché guarda a mondi diversi come quello ambientalista e alla cultura del socialismo europeo - risponde -, temo che il pluralismo a cui allude Faraone vorrebbe superare steccati di destra e sinistra che non sono superabili". Piccione poi attacca la scelta dell'area Faraone che ha chiesto e ottenuto la sospensione dell'iter di svolgimento dei congressi provinciali del Pd per le vicende legate al tesseramento. Contro quella scelta hanno presentato ricorso cinque candidati alle segreterie provinciali, come raccontato ieri da LiveSicilia: "E' inaccettabile che qualcuno voglia saltare la consultazione dei circoli e che a decidere il candidato del partito sia una riunione che tiene all'interno il segretario di Sicilia Futura, che è un altro partito e che non deve interferire nelle dinamiche del Pd".