All’incontro, che è stato l’occasione per affrontare alcune tematiche anche legate all’ufficio Postale di Via 24 Giugno, quali l’adeguamento della rampa di accesso e un possibile intervento sull’ATM, hanno partecipato Lucia Buonomo, direttrice Filiale Palermo 1, Antonella Del Sordo e Alberto Russo del servizio di Comunicazione Territoriale.

Il sindaco, nel ringraziare Poste Italiane per la vicinanza dimostrata, si è impegnato a diffondere la cultura all’utilizzo di strumenti elettronici per agevolare le operazioni on line e presso gli sportelli automatici del circuito poste italiane, in particolare per avvicinare i giovani all’utilizzo delle APP e semplificare agli anziani le procedure di prelievo grazie anche alla carta libretto.

Il sindaco ha inoltre confermato la sua partecipazione - il 26 novembre a Roma - all’evento “ Poste incontra i sindaci dei piccoli Comuni”, che sarà l’occasione per confrontarsi con i vertici di Poste Italiane sulle esigenze delle comunità locali, i bisogni specifici di ciascun territorio, le opportunità comuni di crescita e sostenibilità economica e sociale.

i vertici di Poste per rinsaldare i rapporti con l’azienda e fare una panoramica sui servizi che si possono offrire ai cittadini, in considerazione anche della recente chiusura dell’unico Istituto di Credito presente sul territorio.l’azienda si è impegnata ad effettuare i lavori per lo scivolo entro i primi mesi del 2019 e valutare tempi e modalità di sostituzione dell’attuale ATM, che pur essendo di ultima generazione risente, per la posizione, del riverbero della luce solare.