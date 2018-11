In Piazza Tommaso Natale, di fronte il civico n. 37, ho segnalato agli Uffici preposti la presenza di una stazione di servizio di distribuzione carburante da smantellare. La stessa, oltre che meta di atti vandalici e deposito di rifiuti e ingombranti, rappresenta un pericolo ecologico”.

“Quello che più mi preme sottolineare – continua Costantino – è che la stazione di servizio dismessa possiede dei serbatoi sotterranei che dal punto di vista ambientale rappresentano un vero rischio. Una minaccia per le falde acquifere che potrebbero subire una contaminazione a causa di carburanti e liquami che nel tempo si sono depositati. Una minaccia per le falde acquifere che potrebbero subire una contaminazione a causa di carburanti e liquami che nel tempo si sono depositati.

È per tale motivo – conclude l’esponente di Forza Italia – che oltre alla rimozione chiedo la decontaminazione e bonifica del tessuto urbano interessato, a tutela e salvaguardia dei cittadini e dell’ambiente”.

Lo scrive in una nota il vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino. "La cittadinanza lamenta la presenza di una stazione di servizio Erg dismessa - si legge nel comunicato -, che giorno per giorno sta diventando una discarica a cielo aperto, oltre che rappresentare un pericolo per l’ambiente.