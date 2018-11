Come ormai consuetudine, ritorna anche quest’anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un’iniziativa di sensibilizzazione della Fondazione Banco Alimentare Onlus che da ben 22 anni si impegna a raccogliere alimenti di prima necessità da distribuire ai più bisognosi. In Sicilia la #Colletta2018 farà tappa a Palermo, Agrigento, Ragusa, Catania, e Messina. Chiunque deciderà di donare potrà rivolgersi ai volontari davanti ai supermercati aderenti all’iniziativa, pronti a fornire la lista degli alimenti da poter acquistare e che successivamente verranno divisi dalle apposite associazioni locali. Solo nell’isola il Banco Alimentare della Sicilia Onlus e il Banco Alimentare Sicilia Occidentale Onlus aiutano quasi 250mila persone, grazie alle 725 strutture caritative convenzionate.

che vedrà il coinvolgimento di circa 13mila punti vendita su tutto il territorio nazionale e che quest’anno è stato introdotto da Papa Francesco, in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, come “una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero”, un gesto concreto quindi per sostenerlo.