investire sul capitale umano perché più si abbassa la capacità di affrontare un lavoro più si perde di competitività". Luigi Di Maio ha appena concluso la sua visita a Palermo con un incontro con gli imprenditori siciliani, dopo che in mattinata aveva visitato i cantieri navali della città , e racconta che uno dei temi oggetto della giornata e del confronto con le imprese, nella sede dell'azienda Contorno, è stato proprio quello della formazione professionale. "Con l'Anpal, i centri per l'impiego e il reddito di cittadinanza - ha spiegato - daremo questo servizio alle imprese.Dagli incontri con le imprese è emerso infatti il bisogno di investimenti nelle infrastrutture e il bisogno di un taglio alla burocrazia. Sul primo fronte allora Luigi Di Maio rinnova l'appello al presidente della Regioneperché faccia presto la richiesta per il commissariamento straordinario per le strade statali e provinciali. Mentre per ciò che riguarda la lotta alla burocrazia il vicepremier annuncia: "Nelle prossime settimane sarà approvato il disegno di legge di semplificazione con cui elimineremo una serie di certificazioni inutili, alcuni registri come quello dello zucchero e del burro e infine il Sistri".e così ha parlato di Banca pubblica degli investimenti e di assegni per le innovazioni dell'impresa. E sulla Sicilia: "Merita tutta la nostra attenzione. Le altre regioni d'Italia hanno qualche problema ma la Sicilia ce li ha tutti. Se vinciamo qua vinciamo ovunque"