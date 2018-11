L'incendio era divampato in più punti dell'abitazione, danneggiando gravemente i locali interni. Quello principale era scoppiato nella camera da letto, andata completamente distrutta. Le fiamme avevano poi coinvolto il corridoio, annerendo l’intero appartamento; in altre stanze della casa vi erano inoltre alcune sedie, uno sgabello e una coperta bruciate. L'uomo sarebbe entrato in azione dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, aggredendo la compagna che aveva avvisato i consuoceri per poi mettersi al sicuro.



Le serrate indagini condotte dagli agenti del commissariato Bagheria, attraverso la tempestiva acquisizione ed analisi dei

filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona e il racconto dei testimoni chiave, hanno permesso di accertare le responsabilità del 46enne, per il quale sono così scattate le manette.

Aveva scritto un biglietto con questa frase dopo aver dato alle fiamme l'appartamento in cui abitavano. Una "vendetta" che avrebbe potuto provocare conseguenze molto più gravi, ma che ha invece condotto all'arresto di un 46enne palermitano.La donna, dopo mesi di aggressioni verbali e fisiche aveva deciso di mettere fine alla loro relazione, poi aveva cercato rifugio nell'appartamento dei consuoceri. L'allarme era scattato subito, tanto da permettere l'intervento tempestivo di polizia e vigili del fuoco. Questi ultimi avevano accertato la natura dolosa del rogo e permesso di ricostruire una vicenda di violenza e soprusi.