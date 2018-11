"Il contenuto delle segnalazioni che giungono alla centrale operativa - spiegano dalla questura - viene

condiviso con gli uffici investigativi per l’avvio delle

relative indagini ed accertamenti, salvo i casi di pronto intervento

delle volanti che grazie ad esse hanno proceduto a diversi arresti

e denunce. Anche da segnalazioni di casi diversi da quelli previsti

dall’applicazione in molti casi sono scaturiti interventi di polizia, dai furti ai parcheggiatori".

"Grazie alla piattaforma - precisano - si è proceduto in numerosi casi all’arresto

di spacciatori e alla denuncia all’autorità giudiziaria di bulli,

soprattutto in ambienti scolastici

. I casi che

riguardano minori vengono trattati dalla sezione specializzata

della squadra mobile e dall’ufficio Minori della divisione A

nticrimine della questura, insieme ai servizi

sociali comunali o altre strutture specializzate".

Niente di più semplice per i giovani che posseggono uno smartphone: sono i principali utenti dell'app "YouPol" della Polizia di Stato, che in nove mesi a Palermo ha già ricevuto 370 segnalazioni. Un metodo rapido per denunciare spacciatori, bulli, ma anche posteggiatori abusivi, la quale presenza può essere indicata anche allegando foto e video.in molti casi le indagini sono ancora in corso e si muovono nel massimo della riservatezza, ma già sin dalla sua nascita "YouPol" è riuscita a dare coraggio ai più giovani, permettendo ad un tredicenne della provincia di mettere fine al suo incubo. Ha raccontato alla polizia di subire vessazioni e aggressioni da parte dei compagni di scuola, una vicenda su cui è così stata fatta luce.Caratteristiche che hanno incoraggiato la denuncia di pusher, soprattutto nel centro storico, e il loro arresto. E' il caso di un giovane sorpreso a spacciare in piazza Beati Paoli: la segnalazione giunta in sala operativa tramite l'app ha permesso l'intervento tempestivo degli agenti che, sul posto, hanno potuto accertare anche la presenza di coloro che avevano poco prima acquistato la sostanza stupefacente.Una delle segnalazioni giunte tramite l'app parlava di un uomo che vendeva droga in strada in via Brancaccio: i poliziotti l'hanno sorpreso mentre cedeva le dosi ad alcuni giovani. Caso simile a Ballarò, dove sono stati due i pusher a finire in manette. Da "YouPol", pochi giorni fa, è infatti arrivato un messaggio: "Qui si spaccia", la mappa indicava la via Nunzio Nasi, a pochi metri dal popolare mercato. Le pattuglie sono giunte sul posto in pochi minuti e hanno colto in flagrante due spacciatori.E' quindi consentito denunciare anche fatti di cui si è testimoni diretti (anche tramite foto o immagini acquisite sul proprio dispositivo) ovvero notizie di cui si è appreso in forma mediata (link, pagine web, ricezione messaggi, informazioni orali). La descritta progettualità garantisce inoltre la localizzazione esatta immediata del dispositivo segnalante e del luogo interessato dall’evento, anche se distanti tra loro".