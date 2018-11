PALERMO - "Apprendo con stupore che Teresa Piccione, da candidata alle primarie libere ed aperte del Pd, teme quasi fosse un'interferenza il contributo che arriverà dagli elettori di Sicilia Futura che ai gazebo si esprimeranno per l'altro candidato Davide Faraone. Mi auguro si tratti solo di una boutade poiché il percorso di coerenza politica sino ad oggi tenuto dal movimento Sicilia Futura al fianco del Pd, nella buona e purtroppo spesso nella recente cattiva sorte, è sin troppo evidente". Cosi' Giuseppe Picciolo, segretario regionale di Sicilia Futura. "Le elezioni regionali, nazionali e comunali parlano chiaro: certo - ricorda Picciolo - abbiamo scelto di dare un contributo esterno alle Primarie al nostro amico Davide e sono certo non passerà inosservato numericamente, così come è avvenuto per il Pd nelle ultime tornate elettorali, cosa che peraltro sa bene anche l'ex candidata al senato Piccione".Quello apportato dal movimento è per il suo presidente "un contributo di lealtà, purtroppo a volte unilaterale". La speranza è pero' "che gia' il 17 dicembre prossimo, il nostro apporto possa rappresentare un patrimonio per un nuovo Pd che sia capace di guardare alla area Liberale, Socialista e Riformista che attende segnali di aggregazione e di unità. Sono certo - conclude Picciolo - che guardando oltre le fatidiche primarie anche la cara Teresa Piccione vorrà ritenere i valori della unità, della aggregazione e del cambiamento beni comuni di primaria importanza".