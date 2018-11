Ad avere la peggio il giovane che era alla guida, trasportato d'urgenza in ospedale. Il grave incidente è avvenuto stanotte in viale Regione Siciliana, nel tratto compreso tra il negozio "La Golosina" e l'incrocio di viale Regione Siciliana.è stata quest'ultima a ribaltarsi in seguito al violentissimo impatto, finendo sulle rotaie del tram della linea 4. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo.Lievi ferite, invece, per l'uomo che era alla guida della Punto. Ad effettuare i rilievi gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. La linea del tram è rimasta sospesa per diverse ore.