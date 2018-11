PALERMO - "Mi sono rotto i cabbasisi perché continuo a sentire bugie e mistificazioni". L'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, non ha usato mezzi termini e ha affidato ad un video pubblicato sulla sua pagina Facebook un chiarimento sulla vicenda dell’aeroporto di Trapani.Turano che nella giornata di venerdì aveva esposto la sua posizione davanti al consiglio comunale di Trapani ha poi su Facebook rincarato la dose contro i comuni e il governo nazionale: "I comuni di Trapani, Erice, Mazara, Marsala, Alcamo, Castelvetrano e gli altri 18 comuni della provincia non hanno messo un centesimo per aiutare l’aeroporto, l’unico ente che ha sostenuto Trapani-Birgi con investimenti concreti di milioni di euro è stata la Regione"."Quando ero presidente della provincia, da solo e assumendomi grandi responsabilità – ha spiegato l’assessore nel video - ho portato Ryanair in Provincia di Trapani e con milioni di passeggeri: abbiamo visto tutti la ricchezza che è piovuta sul territorio. Oggi dunque, come in una barzelletta, si attacca l’unica persona che si è sempre spesa e continua a spendersi per la causa e l’unico ente, la Regione Siciliana, che ha messo i soldi".Turano ha puntato anche il dito contro il governo nazionale e il Movimento 5 Stelle: "Anche il governo nazionale non ha messo un centesimo. Anzi, quando poteva farlo non lo ha fatto e dobbiamo porgerci degli interrogativi. Come mai per invogliare le compagnie aeree in Italia si utilizzano due pesi e due misure? Se a Trapani occorre la gara, stessa cosa deve accadere dappertutto e se questo non avviene è una vergogna che deve finire", ha concluso l’assessore.