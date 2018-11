È di nuovo in Sicilia il Borgo dei Borghi 2019. Si tratta del Comune delle Madonie, Petralia Soprana, un riconoscimento dato dal televoto nella trasmissione di Raitre "Il Borgo dei Borghi", spin off del Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich, e dal voto favorevole di Filippa Lagerback giudice della serata, assieme a Mario Tozzi e Philippe Daverio.Soprana batte in finale Subiaco (Lazio), Mel (Veneto) e Guardagrete (Abruzzo). venti borghi in finale su un totale di 60 paesi concorrenti che hanno preso parte ad una lunga ed estenuante "battaglia". Quindi Sicilia nuovamente premiata dopo Montalbano Elicona (Me), Sambuca di Sicilia (Ag) e Gangi (Pa) a cui si aggiunge oggi il paesino vicino.Indiscutibilmente tanta gioia per il sindaco Pietro Macaluso, anche perché certamente tutto ciò porterà una ventata di turismo a Petralia Soprana per la curiosità di tanti che vorranno visitare il nuovo Borgo dei Borghi.