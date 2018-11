Sarebbe stato un 24enne cittadino romeno senza fissa dimora a pestare e uccidere barbaramente un gattino per le strade di Ortigia mercoledì notte. I tre minuti di impietosa violenza, ripresi nitidamente dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale e diffuse sul web, avevano scosso la città. Ieri sera i carabinieri della stazione del centro storico siracusano, anche grazie allo studio delle immagini, ritengono di aver individuato l’autore del gesto: pregiudicato, è stato denunciato per uccisione di animali.Il corpicino massacrato del gattino di quartiere, Arturo, di sette mesi, conosciuto e accudito dagli abitanti della zona, era stato rinvenuto dai cittadini del centro storico in via Trieste, a due passi dal mercato di Ortigia. Un cittadino e un’associazione ambientalista avevano chiesto ai negozianti della zona le immagini dei sistemi di videosorveglianza: con esse sono andati dai carabinieri e in Procura a presentare denuncia. Nel frattempo il video, molto cruento, finiva sul web.Nel giro di poche ore i carabinieri hanno dunque individuato colui che ritengono essere l’autore del crudele gesto. Sentito dai militari dell’Arma, non ha fornito plausibili spiegazioni del gesto. Secondo i carabinieri le immagini documenterebbero “un immotivato e pervicace accanimento sulla povera bestiola”. Il cittadino romeno è stato denunciato per il reato di “Uccisione di animale”, che sanziona chiunque “per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”: rischia una condanna da quattro mesi a due anni.