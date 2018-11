preparato dal governo regionale. Una Finanziaria snella, ma un collegato "di peso": un numero di articoli ancora indefinito, coperture finanziarie da recuperare, ma il libro dei sogni c'è. E si muove tra passato e presente, riproponendo tra gli altri anche articoli già bocciati dal Parlamento regionale nell'ultima sessione di bilancio - come l'Agenzia per la casa - e aggiungendone di nuovi pronti a far discutere.Tra i primi articoli è prevista l'istituzione delche dovrebbe occuparsi di climatologia, dissesto idrogeologico, inquinamento. Alla guida ci sarà un direttore nominato dal presidente della Regione. “Al fine di promuovere la cultura materiale della scrittura”, il governo Musumeci prevede l'Istituzione di une di un, il primo a Catania, il secondo a MIlitello Val di Catania. Il finanziamento, di 900 mila euro per il 2019, deriverà dai fondi per lo Sviluppo e la coesione. Se approvato, nascerà anche il, nell'area demaniale della ex Sacos a Bagheria. Il collegato prevede di finanziare il progetto con 600 mila euro per il 2019 e prevede anche la possibilità di stipulare una convenzione con l'università di Palermo.Su proposta dell'Assessorato alla Salute potrebbe essere istituitoa carattere scientifico di diritto pubblico: praticamente una sorta di cabina regia del settore. Un'altra, dopo quella già istituita e non ancora messa in funzione per la comunicazione e i sistemi informativi., con personale proprio, responsabile dei processi di stabilizzazione dei lavoratori precari nelle pubbliche amministrazioni. E a proposito di Enti locali, il Collegato alla legge di Stabilità, prevede indennità di presenza al personale del dipartimento per "l'attività tecnica di supporto": il budget stimato – e da recuperare – è di 50 mila euro. E dopo il rincorrersi di molti stop sulla, una norma inserita nel Collegato prevede che il personale di Regione ed enti possa essere utilizzato in altri rami dell'amministrazione al fine di contenere la spesa e assicurare l'assolvimento di compiti istituzionali. Il dibattito recente ha riguardato il sistema di guardiania delle dighe in Sicilia e la spesa dei fondi europei.I lavoratori di Riscossione Sicilia ancora aspettano notizie sul loro trasferimento alle Agenzie delle Entrate, ma la direzione desiderata dal governo regionale sembra un'altra. E sicuramente non sembra prevedere una chiusura a breve della società regionale. Due gli articoli nel Collegato che riguardano l'ente per la riscossione dei tributi. Il primo disponeall'Agente nazionale delle riscossione", non superiore a due milioni e mezzo di euro. Contributo, da versare una volta approvati i bilanci aziendali e da dividere tra Regione e Agenzia delle Entrate in base al carico erariale. Il secondo articolo prevede unNelle misure per la crescita e lo sviluppo, l'Assessorato all'Economia, pure se "si riserva di trovare le coperture" ipotizzando di utilizzare i fondi Sviluppo coesione, prevede alcune. Sono previsti poi interventi a favore delle imprese agricole e il ritorno della riforma delle normativa sul bollo auto. Alcune norme raggruppano i, in particolare alle ex province e ai comuni per la gestione straordinaria dei rifiuti.E, sempre nelle more dell'identificazione delle coperture economiche, l'assessorato alle Infrastrutture ha predisposto una norma per sostenere i capoluoghi di provincia nellae per l'integrazione tariffaria dei sistemi gomma-ferro: una misura quest'ultima che faceva già parte del collegato dell'anno scorso e che torna anche quest'anno.Il governo regionale non si rassegna su alcune norme che, bocciate nella scorsa sessione di bilancio, vengono riproposte anche in questo collegato alla legge di stabilità. Prima su tutte l'Agenzia per la casa e l'abitare sociale (Arcas). Nominati di recente i nuovi presidenti degli Iacp, che entreranno nel pieno delle loro funzioni a gennaio, l'esecutivo non ha mai fatto mistero di voler riformare il settore, accorpando gli Iacp nel nascente Arcas. Ma il Parlamento ha bocciato la norma, chiedendo piuttosto una norma indipendente da discutere separatamente. E invece eccola di nuovo nel corposo testo del collegato. Come quella sull'Istituto zootecnico per l'incremento ippico in Sicilia. Insomma, a tratti, durante la discussione - è la previsone - potrebbe sembrare di vedere un film giù visto. Chissà se sarà possibile cambiare il finale.