con le porte sbarrate,

al principio di Corso Vittorio Emanuele, accanto alla monumentale Porta Felice, nel cuore del centro storico che rinasce. Un mix di antico e moderno che è la cifra di questa città.

, Associazione nazionale costruttori edili, che potrebbero con le loro aziende occuparsi dei lavori di ristrutturazione. La loro riposta è attesa, ma l'idea sembra averli conquistati.

È lì,, assieme all'omonimo palazzo di via Maqueda. E non è difficile comprendere cosa è accaduto: "La Fondazione non riceve contributo pubblico annuale di funzionamento - è scritto sul sito dell'ente -. Le entrate sono impiegate per la manutenzione degli edifici in gestione e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tutti gli organi operano a titolo gratuito". Insomma, i soldi non bastavano.Adesso però siamo felici di aver intrapreso questo percorso per restituire il Loggiato alla città di Palermo".. Dal lampo di un momento che diventa prima intenzione e poi progetto: mettiamo insieme un gruppo di privati e facciamoli contribuire alla ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio. Un passo per volta, un piano per volta, dal piano terra alla terrazza, una finestra sul mare per volta. "Una finestra per ogni privato - è il progetto - così che la somma si spalma".- che consente un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico - sono già un bel numero. Si va dai big come Caronte & Tourist, l'armatore, alle società più o meno piccole, come Visiva, società di Digital InPrinting, ai grandi club. "Nel 1907 il Loggiato divenne 'Asilo degli emigranti' per ospitare tutti coloro che partivano per le Americhe. Nel rispetto di questa vocazione - dice l'amministratore delegato di C&T Vincenzo Franza - ci sentiamo onorati di poter contribuire ad un progetto così prestigioso in un momento così importante per la vita culturale della città di Palermo”.Ma lo spirito è alto. L'entusiasmo che si sta coagulando attorno al progetto è denso e fa ben sperare. Fa sperare che quelle porte si aprano di nuovo. "È un edificio che ha tutte le caratteristiche per adeguarsi a differenti tipi di esposizione e può diventare per la città un'importante sede congressuale. La posizione è ideale".e alla collaborazione con la famiglia Tasca d'Almerita che nelle storiche mura delle Cattive, dove passeggiavano un tempo le vedove, hanno allestito "Le Cattive", appunto, con lo slogan "Caffè Vino e Cucina".E se la pubblica amministrazione non arriva, sopraffatta da debiti e anni di malgoverno, allora ben venga l'intervento dei privati. La strada sarà lunga, ma è sempre meglio di niente, sempre meglio della rassegnazione.