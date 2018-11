PALERMO - Per Luigi Di Maio quello di ieri è stato un giorno pieno di impegni ma la visita all'impresa "Fratelli Contorno" ha riservato anche dei momenti di intrattenimento a base di cibo e folklore in pieno stile siciliano.Così per accogliere il ministro, come se fosse una festa di paese o di quartiere, e forse per fare sentire il ministro a casa, i padroni di casa hanno organizzato una “tamburinata”, una suonata di tamburi. Poi, mentre al buffet si servivano le specialità siciliane, un complesso di musica folkloristica ha suonato un po’ di musica siciliana.Per Di Maio la visita dedicata alle imprese palermitane è stata utile per conoscere i bisogni dei siciliani e pure per godersi uno spaccato di Sicilia inedito.