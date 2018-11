Oggi è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. "Un fenomeno ancora tragicamente alto, la cui denuncia è ancora troppo reticente", afferma il capo dello Stato Mattarella, che sollecita "il superamento delle discriminazioni, dei pregiudizi e degli stereotipi sui ruoli e sulle attitudini basati sull'appartenenza di genere, iniziando dall'infanzia e dalla scuola".Il ministro della Giustizia Bonafede annuncia intanto che le misure sul 'Codice rosso' contro la violenza alle donne per dare una corsia preferenziale a denunce e segnalazioni saranno dell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri.L'Ufficio Valutazione Impatto del Senato , in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha messo a punto una guida pratica - fortemente voluta da Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna presidente del Senato e Presidente dell'UVI di Palazzo Madama - per aiutare le donne orientarsi tra gli aiuti disponibili a livello nazionale e nei piani di intervento regionale. Dalle case rifugio per le donne in fuga da partner violenti al codice rosa che accoglie le vittime al pronto soccorso, dalle campagne di sensibilizzazione nelle scuole ai centri per il recupero di uomini maltrattanti, l'UVI ha fatto una ricognizione delle risorse più significative.