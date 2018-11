Si è trattato di un’importante momento di condivisione e confronto su tematiche che rivestono una significativa centralità per il settore delle professioni tecniche.

Ogni anno l’Ordine Regionale dei geologi di Sicilia partecipa attivamente alla manifestazione Mediedilizia. Ed anche quest’anno è stato presente con uno spazio dedicato allestito all’interno dell’area espositiva: è stato possibile per i visitatori, del settore e no, consultare materiale informativo sui diversi ambiti applicativi del mondo della geologia e conoscere alcune delle iniziative di carattere formativo e divulgativo che l’Ordine dei Geologi di Sicilia conduce sul territorio.

PALERMO - L’individuazione delle aree di maggiore criticità riguardanti il settore dei bandi pubblici nonché delle potenzialità derivanti dall’adozione degli incentivi fiscali. Sono stati tra i temi del convegno “Appalti pubblici e incentivi fiscali: aspetti normativi e criticità procedurali” organizzato dall’Ordine dei Geologi di Sicilia, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti ed il collegio dei Geometri della provincia di Palermo, nell’ambito di Mediedilizia, la tre giorni dedicata alla fiera dell’edilizia civile ed industriale.“Si è sviluppato un eccellente dibattito, il confronto ha fornito stimolanti spunti di riflessione e possibili indirizzi di lavoro per la crescita di tutto il settore edilizio pubblico e privato. - commenta il presidente dell’ORGS, Giuseppe Collura - Il riscontro estremamente positivo del convegno ha difatti creato i presupposti per l’organizzazione di una nuova iniziativa ancora una volta affrontata con l’ampia condivisione di tutte le categorie professionali, coinvolgendo in modo più esteso la pubblica Amministrazione e le rappresentanze di Governo”.Al convegno hanno partecipato Vincenzo Greco, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, Giancarlo Teresi dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Regionale Tecnico, e Massimiliano Miconi vicepresidente di ANCE Palermo. Nel corso dei lavori sono inoltre intervenuti Pietro Faraone e Massimo Grizzaffi esperti in materia di sismabonus, di gare ed appalti.