MESSINA - I carabinieri hanno sequestrato a Messina la srl "Il veliero 2016", che gestisce l'omonimo bar di via Campo delle Vettovaglie. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della locale Dda. "Il Veliero", dove erano soliti incontrarsi alcuni degli arrestati lo scorso luglio nell'operazione "Polena", era di fatto gestito da Raimondo Messina, esponente del caln Spartà, che intratteneva rapporti con i fornitori e stabiliva anche l'organizzazione del lavoro. L'intestazione delle quote sociali alla madre, T.C., 65 anni, era soltanto uno stratagemma per eludere le disposizioni di legge relative alla confisca dei patrimoni illeciti.(ANSA).