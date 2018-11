CATANIA - "Ho inviato una lettera al ministro Salvini con la quale il governo regionale ha chiesto a quello nazionale e al Parlamento lo sforzo di farsi carico nella finanziaria dei bisogni dei territori e di restituire alle Città Metropolitane e alle Province la possibilità di assolvere i compiti istituzionali loro assegnati". Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Bernardette Grasso. "Le richieste - aggiunge - riguardano anche interventi in materia di: incremento annuale dello stanziamento a regime da parte dello Stato a favore di tutte le Città Metropolitane e delle Province della Regione Sicilia; assegnazione straordinaria di fondi e risorse per la manutenzione della viabilità provinciale e la sicurezza dei ponti, viadotti e gallerie di competenza delle Città Metropolitane e delle Province siciliane; risorse straordinarie per la manutenzione, gestione e messa in sicurezza delle scuole superiori aumentando lo stanziamento di 1,5 miliardi insufficienti per tutto il territorio nazionale; lo snellimento delle procedure di utilizzazione dei fondi comunitari e nazionali attraverso l'assegnazione diretta ai singoli enti titolari delle opere pubbliche; il potenziamento delle strutture tecniche, concedendo agli enti locali la possibilità di assumere figure specialistiche anche in deroga ai divieti di assunzione". L'assessore ha anche "presentato una norma sulla rc auto". È fondamentale però che si istituisca un tavolo tecnico - conclude Grasso - nel quale il Governo nazionale prenda atto della situazione in cui versa la Sicilia e risponda alle nostre istanze".(ANSA)