PALERMO - Il no al fallimento dell'Us Città di Palermo sarebbe stato pilotato. Ne sono convinti i pubblici ministeri di Caltanissetta e i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria che hanno riscontrato una serie di anomalie.

La prima si verificò nella scelta dei periti incaricati dal Tribunale fallimentare presieduto da Giuseppe Sidoti di valutare la situazione economica della società di Maurizio Zamparini. Tra i consulenti c'era anche Daniele Santoro, legato professionalmente da anni a Giovanni Giammarva, allora presidente del Palermo. incaricati dal Tribunale fallimentare presieduto da Giuseppe Sidoti di valutare la situazione economica della società di Maurizio Zamparini. Tra i consulenti c'era anche Daniele Santoro, legato professionalmente da anni a Giovanni Giammarva, allora presidente del Palermo.

Dalle intercettazioni è emerso che il giudice avrebbe indicato a Santoro di non far emergere le criticità dell'operazione con cui la società Alyssa acquisì le quote di Mepal, che deteneva il marchio rosanero. In particolare bisognava fare emergere la solvibilità dei Alyssa e, nel caso in cui l'operazione non fosse andata in porto, che l'eventuale promozione in serie A avrebbe messo le cose a posto.

Sidoti comunicava le criticità che via via emergevano all'avvocato Francesco Paolo Di Trapani per consentire alla società di correre ai ripari ed evitare il fallimento. Da qui la conclusione che il rigetto dell'istanza di fallimento chiesta dalla Procura sarebbe un “atto contrario ai doveri di ufficio”.

In cambio Giammarva avrebbe ripagato il giudice con una serie di utilità, tra cui la nomina nell'organismo di vigilanza della società dell'avvocato Vincenza Palazzolo, legata al giudice. Secondo il Gip, alla luce “della gravità delle condotte poste in essere dagli indagati”, c'è il rischio di reiterazione dei reati, in considerazione della “pervicacia e spregiudicatezza dimostrativa del loro inserimento in un contesto di scambi di favori”.

Sidoti non potrà fare il giudice per un anno, mentre per lo stesso periodo a Giammarva è stato interdetta la professione di commercialista e di amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Sidoti, inoltre, è indagato per abuso d’ufficio perché nel 2018 ha nominato l'avvocato Palazzolo curatore di un fallimento ed invece avrebbe dovuto astenersi “per gravi ragioni di convenienza”.