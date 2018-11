Uno scienziato cinese sostiene di aver creato i primi esseri umani geneticamente modificati al mondo. Si tratterebbe di due gemelle nata lo scorso mese, il cui Dna sarebbe stato modificato con un "nuovo potente strumento" in grado di riscrivere il codice genetico, con l'obiettivo di renderlo resistente al virus dell'Hiv responsabile dell'Aids.L'esperimento - che ha riguardato gli embrioni di sette coppie, una sola delle quali ha portato a termine la gravidanza - è stato portato avanti col consenso del comitato etico ed è descritto in un documento della Southern University of Science and Technology della città cinese di Shenzhen, reso noto dalla rivista del Mit di Boston.