E non è dettaglio da poco. Nella battaglia interna al Pd siciliano, il tema caldo della contesa tra le due fazioni che si sfidano per la segreteria regionale, resta quello dei congressi di circolo e provinciali. “I congressi dei circoli del Partito Democratico si facciano prima di quello regionale, come prevede il regolamento”, dice Teresa Piccione, candidata alla segreteria regionale. “Dire che i congressi dei circoli si faranno – continua Piccione - non basta. Occorre rispettare il percorso i tempi le modalità previste e votate all’unanimità nella direzione del Pd. Mi auguro che la commissione regionale congresso rispetti questo percorso condiviso. Quando si scelgono i nuovi segretari provinciali e il segretario regionale, la prima cosa da fare è dare la parola agli iscritti, perché si esprimano con il loro dibattito e le loro scelte. Diamo parola ai circoli. Adesso”.regionale per il congresso e anche la commissione di garanzia sui ricorsi presentati. Il renziano Gandolfo Librizzi ieri ha ribadito che la sua area non vuole fermare i congressi locali. Gli avversari interni però insistono perché le consultazioni a livello locale precedano quella ai gazebo per la segreteria regionale, fissata per il 16 dicembre.al Caffè del Teatro Massimo, la sua candidatura. Il suo alleato e vicesegretario designato, in prima linea in questi mesi nel richiedere una svolta a sinistra del Pd contrapposta alla vocazione neocentrista dei renziani, di sostenere la corsa di Faraone contro la vecchia classe dirigente del partito: “In questo congresso – dice Rubino - non si misureranno solo due modelli di Partito e due idee di Sicilia ma si misureranno anche due concezioni di 'Sinistra': quella di chi è stato protagonista di tutte le stagioni, riducendola ad una ridotta reducistica e feudale e quella di chi, come noi, pensa che la sinistra vada ripensata nella forma e nella sostanza. Di chi pensa che ne vada riscritto il vocabolario adattandolo alle nuove sfide che la società siciliana ci consegna”.