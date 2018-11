. Il solco tra “popolari” e “populisti” si fa ogni giorno più profondo. E dopo la kermesse di Cefalù organizzata sabato da Saverio Romano e Roberto Lagalla, alla quale Gianfranco Micciché ha manifestato disponibilità all'idea di dar vita a una lista unita del centrodestra contro i populismi, non è tardata la reazione della Lega. “La Sicilia alle elezioni europee si gioca il futuro. A Bruxelles non deve mandare reduci, ma combattenti”. Così una nota del senatorenella doppia veste di sottosegretario al ministero dell’Interno e commissario del Carroccio in Sicilia, insieme con, responsabile regionale enti locali di Salvini in Sicilia.“L’Europa intende strangolare l’Italia, dopo averla dissanguata, con un programma di invasione di clandestini studiato a tavolino e la morsa del ricatto finanziario - dicono Candiani e Gelarda - . Contro chi ha già affamato la Grecia ed è pronta ad affamare pure l’Italia serve mandare combattenti, non reduci. Leoni affamati disposti a vivere o a morire per costruire un’Europa dei popoli e non della finanza”.“Mentre tutto questo accade, mentre una guerra è in corso e serve reclutare forze nuove, energie nuove, visioni nuove - aggiungono Candiani e Gelarda -responsabili di migliaia di chilometri di strade devastate, di aeroporti alla deriva, di ospedali che non funzionano, di imprese abbandonate a se stesse in agricoltura e nella pesca. Si riuniscono per raccontare la Sicilia che avrebbero dovuto fare e non sono stati in grado di fare. Raccontano il sogno centrista, quello che molti di loro hanno negoziato in questi anni in cambio di poltrone e poltroncine”.Da una parte l'anima moderata, rappresentata da Forza Italia, l'Udc e i soggetti politici di Romano e Lagalla, un blocco che alle ultime Regionali ha ottenuto la grossa parte dei consensi della coalizione di Nello Musumeci. Dall'altro la Lega di Salvini. Che punta a “spazzare via”, testualmente, la vecchia guardia. “A Cefalù si è riunita la classe politica siciliana che i venti populisti, così chiamano le forze di cambiamento, spazzeranno via - proseguono Candiani e Gelarda - . La Lega non può sedere al tavolo di chi ha svenduto l’autonomia regionale, ha svenduto le strade, gli aeroporti. Il futuro nostro, dei nostri figli. Cefalù è l’immagine di una nave che affonda con i passeggeri che salgono in coperta per tentare di salvare se stessi da un destino inesorabile. La Lega guarda più lontano. Quelle di maggio, per i siciliani, non saranno solo elezioni europee, ma un referendum: da un lato i responsabili del disastro attuale, dall’altro chi sta lavorando per rimediare. I cittadini sceglieranno il loro futuro - concludono Candiani e Gelarda - assumendosi le responsabilità di fronte ai propri figli”.Già ieri il leghistasi era espresso in modo critico sul progetto di rifondazione centrista che si è intravisto a Cefalù. "Il tema per il centrodestra siciliano - ha detto il dirigente regionale del movimento di Salvini - non è dividersi sul sovranismo ma scegliere se puntare su un rinnovamento radicale oppure tornare a schemi fallimentari riproponendo protagonisti di stagioni ormai chiuse",, per il quale Romano ha auspicato un ruolo di collante politico . Ma le scelte di Diventerà Bellissima in vista delle Europee devono ancora maturare e nel movimento esistono sensibilità diverse al riguardo.