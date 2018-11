PALERMO - Previsto per le 16 di domani, a Palermo, nella sede della Missione speranza e carità di via Archirafi, il tredicesimo congresso provinciale del Movimento cristiano lavoratori che sarà presieduto da Fortunato Romano, presidente Mcl Sicilia e componente della presidenza nazionale. Ad aprire i lavori sarà il presidente provinciale uscente Giorgio D'Antoni. "Il Movimento ispira la sua testimonianza e la sua azione all’insegnamento della Chiesa in campo sociale, ai valori della democrazia, della libertà e della giustizia sociale, siamo la componente operaia, cosciente e responsabile del mondo del lavoro e al contempo componente cristiana del mondo dei lavoratori", spiega Angela Barone, segretaria provinciale Mcl Palermo.