adesso troverà in Confesercenti un vero e proprio punto di riferimento. E' quello dello stile e del "wellness", rappresentato dalla nuova categoria "Immagine e Benessere" che include acconciatori, make up artist, passando per gli specialisti dell'estetica e dei servizi per il benessere della persona.nei locali della direzione nazionale di Confesercenti e che ha eletto come presidente Sebastiano Liso, hanno partecipato i palermitani Nunzio Reina, Antonino Oneto, Francesco Cospolici e l'agrigentino Alfonso Vassallo, rappresentanti di Assoacconciatori Sicilia, che da oggi entra a far parte del coordinamento nazionale della nuova categoria. Presente anche il direttore di Confesercenti Sicilia, Michele Sorbera. "La nostra regione non poteva mancare ad un evento così importante per un settore economico fondamentale - dice Nunzio Reina, responsabile dell'Area Produzione di Confesercenti Sicilia -. Per noi la priorità è tutelare gli interessi della categoria e risolvere i problemi, non ottenere incarichi. Vogliamo lavorare, dare spazio alle risorse del settore sia a livello provinciale che regionale e, naturalmente nazionale"., le imprese che lavorano nel settore dell'estetica e del benessere sono 9.036, un dato che emerge dalle ultime rilevazioni della Camera di Commercio di Palermo ed Enna: "Professionisti ai quali la nuova categoria di Confesercenti si rivolge - sottolinea Reina -. Il nostro lavoro, con l'avvio della costituzione di Assoacconciatori, apre le porte a tutte le imprese dell'Isola che potranno trovare nella nostra associazione un interlocutore attento alle loro esigenze".